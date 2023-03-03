مغردون يسخرون من تصريح بايدن حول موعد إعلان ترشحه لولاية جديدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيعلن موعد ترشحه لولاية رئاسية ثانية "عندما أعلن ذلك"، مما أثار موجة من السخرية بين المغردين على موقع "تويتر".

وحسب بيان للبيت الأبيض فإنه بعد انتهاء مأدبة غداء للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، سأل أحد الصحافيين بايدن: "متى ستعلن إعادة ترشحك؟"، ليرد بايدن قائلا وهو يضحك: "عندما أعلن ذلك".

ويظهر في الفيديو إلى جانبه زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي يضحك بدوره.

Reporter: "When will you announce your reelection, sir?"



President Biden: "When I announce it." pic.twitter.com/CnjRXpbyor — The Hill (@thehill) March 3, 2023

وقد سخر مغردون من تصريح بايدن، وكتب أحدهم قائلا: "هذا المهرج ليس لديه أدنى فكرة".

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Lol

Translation: the 🤡 has no f’in clue



😂😂 pic.twitter.com/38VHzDcuqG — 🗃️ Mr. “By the Book” Biden💥 (@Jayden_Victor22) March 3, 2023

وقال آخر: "نحن بحاجة حقا إلى دم شاب في الحكومة. يحتاج كل هؤلاء الأشخاص الكبار في السن إلى التقاعد".

We really some young blood in government. ALL of these old folks need to retire, on both sides. — Storm Lord (@Blazed_Wizard) March 3, 2023

واعتبر آخر أن بايدن "يتجول مرتديا الحفاض في البيت الأبيض".

He is literally walking around in a diaper dripping shit around the White House — Milton G (@Milton_Guiseppe) March 3, 2023

وأظهر استطلاع للرأي أجرته Yahoo News بالتعاون مع YouGov أن 68% من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن سن بايدن الكبير لا يؤهله للترشح لولاية جديدة، وأن 77٪ من الناخبين على الأقل "قلقون" بشأن صحة بايدن وقدراته العقلية، و39٪ قالوا إنهم "قلقون للغاية".

يذكر أنه حال أعيد إعادة انتخاب بايدن رئيسا في عام 2024، فسيكون يبلغ من العمر 86 عاما بنهاية ولايته الثانية.

المصدر: RT