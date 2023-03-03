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مغردون يسخرون من تصريح بايدن حول موعد إعلان ترشحه لولاية جديدة

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مغردون يسخرون من تصريح بايدن حول موعد إعلان ترشحه لولاية جديدة
AFP
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيعلن موعد ترشحه لولاية رئاسية ثانية "عندما أعلن ذلك"، مما أثار موجة من السخرية بين المغردين على موقع "تويتر".

وحسب بيان للبيت الأبيض فإنه بعد انتهاء مأدبة غداء للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، سأل أحد الصحافيين بايدن: "متى ستعلن إعادة ترشحك؟"، ليرد بايدن قائلا وهو يضحك: "عندما أعلن ذلك".

ويظهر في الفيديو إلى جانبه زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي يضحك بدوره.

وقد سخر مغردون من تصريح بايدن، وكتب أحدهم قائلا: "هذا المهرج ليس لديه أدنى فكرة".

وقال آخر: "نحن بحاجة حقا إلى دم شاب في الحكومة. يحتاج كل هؤلاء الأشخاص الكبار في السن إلى التقاعد".

واعتبر آخر أن بايدن "يتجول مرتديا الحفاض في البيت الأبيض".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته Yahoo News بالتعاون مع YouGov أن 68% من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن سن بايدن الكبير لا يؤهله للترشح لولاية جديدة، وأن  77٪ من الناخبين على الأقل "قلقون" بشأن صحة بايدن وقدراته العقلية، و39٪ قالوا إنهم "قلقون للغاية".

يذكر أنه حال أعيد إعادة انتخاب بايدن رئيسا في عام 2024، فسيكون يبلغ من العمر 86 عاما بنهاية ولايته الثانية.

المصدر: RT

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