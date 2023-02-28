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واشنطن تعرض مكافأة بـ 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن "راجي" الصومالي(صورة)

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واشنطن تعرض مكافأة بـ 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن
RT
واشنطن تعرض مكافأة مالية ضخمة مقابل معلومات عن "راجي"
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رصد برنامج "مكافآت من أجل العدالة" الأمريكي مبلغا ماليا يصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في العثور على القيادي بمنظمة "الشباب" الصومالية والمتحدث باسمها، علي محمد راجي.

وقال البرنامج التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، إن راجي قائد بارز في المنظمة، ساعد في شن هجمات مخططة في كينيا والصومال.

وأشار البرنامج إلى أن هجمات حركة "الشباب" قتلت آلاف الأبرياء، بينهم مواطنون أمريكيون، في الصومال والدول المجاورة.

وخصصت الخارجية الأمريكية رقما للتواصل في حال امتلاك أي شخص معلومات عنه، مؤكدة أن الخصوصية مضمونة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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