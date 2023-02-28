وزير الخارجية الإسرائيلي: روسيا تلعب دورا رئيسيا في المنطقة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في مؤتمر صحفي ببرلين مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إن روسيا تلعب دورا رئيسيا في المنطقة.

وتجنب وزير الخارجية الإسرائيلي، الإجابة المباشرة في مؤتمر صحفي في برلين عن سؤال حول روسيا وأوكرانيا، وشدد على أن موسكو تلعب دورا رئيسيا في المنطقة من وجهة نظر بلاده.

وأشار كوهين إلى أن "600 ألف يهودي يعيشون في روسيا، وهذا لا وجود له في ألمانيا، روسيا هي لاعب رئيسي في المنطقة بالنسبة لنا، لذلك نحن نبذل قصارى جهدنا، مع مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بأوكرانيا".

وشدد كوهين على أن "إسرائيل تتضامن مع أوكرانيا ووقعت على قرار للأمم المتحدة بشأن المبادئ التي يقوم عليها السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا".

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي