مسؤول عن تنفيذ 12 هجوما ومقتل 60 أمنيا.. الاستخبارات التركية تجلب "سوريش" من العراق (صور)

أعلن جهاز الاستخبارات التركية تمكنه من جلب الإرهابي رمضان غونيش، عضو تنظيم حزب العمال الكردستاني من مدينة السليمانية العراقية، ما يذكر بعملية جلب عبدالله أوجلان منذ سنين.

وأفادت مصادر أمنية، الثلاثاء، بأن غونيش الملقب بـ"سوريش"، تم احضاره إلى تركيا عبر عملية نفذها جهاز الاستخبارات التركي.

وأضافت المصادر أن "الإرهابي مسؤول عن تنفيذ 12 هجوما أسفرت عن مقتل 60 عنصرا أمنيا".

وذكرا أن "غونيش انضم للتنظيم الإرهابي عام 2008، وعمل لسنوات عديدة في ولاية هكاري التركية والعراق وسوريا".

في مدينة السليمانية بالعراق

الإستخبارات التركية تلقي القبض على عضو منظمة PKK / KCK الإرهابية رمضان غونيش وتنقله إلى تركيا pic.twitter.com/BmFSZdeDtT — الجبهة السورية/بديل (@JABHA_SY2) February 28, 2023

المصدر: الأناضول