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مسؤول عن تنفيذ 12 هجوما ومقتل 60 أمنيا.. الاستخبارات التركية تجلب "سوريش" من العراق (صور)

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مسؤول عن تنفيذ 12 هجوما ومقتل 60 أمنيا.. الاستخبارات التركية تجلب
AP
تركيا
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أعلن جهاز الاستخبارات التركية تمكنه من جلب الإرهابي رمضان غونيش، عضو تنظيم حزب العمال الكردستاني من مدينة السليمانية العراقية، ما يذكر بعملية جلب عبدالله أوجلان منذ سنين.

وأفادت مصادر أمنية، الثلاثاء، بأن غونيش الملقب بـ"سوريش"، تم احضاره إلى تركيا عبر عملية نفذها جهاز الاستخبارات التركي.

وأضافت المصادر أن "الإرهابي مسؤول عن تنفيذ 12 هجوما أسفرت عن مقتل 60 عنصرا أمنيا".

وذكرا أن "غونيش انضم للتنظيم الإرهابي عام 2008، وعمل لسنوات عديدة في ولاية هكاري التركية والعراق وسوريا".

المصدر: الأناضول

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