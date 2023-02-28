بيربوك لا ترى وجود أي تفسير "مدني" لمستوى التخصيب العالي لليورانيوم في إيران

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن الكمية الكبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب التي يتم إنتاجها في إيران، لا يمكن أن تخدم الأغراض المدنية فقط.

وأضافت بيربوك، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، تم بث تفاصيله على موقع الخارجية الألمانية: "لا يوجد مبرر مدني مقنع لمثل هذا المستوى العالي من تخصيب اليورانيوم. لا يجوز بتاتا أن تمتلك ايران قنبلة نووية".

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يوم الأحد الماضي، نشرت بلومبرغ نقلا عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، مقالة ذكرت فيها أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفوا الأسبوع الماضي وجود يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 84٪ لدى إيران - وهو مؤشر كاف لصنع سلاح نووي.

وردا على ذلك، وصف المتحدث الرسمي باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، هذه التقارير بأنها "تشويه الحقائق"، مشددا على الطابع "السلمي" للطاقة النووية الإيرانية.

المصدر: نوفوستي