الدفاع الروسية توضح ماهية الأجسام الغريبة التي سقطت في أديغيا وكراسنودار

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الأوكرانية، حاولت مهاجمة البنية التحتية المدنية، في إقليم كراسنودار، وجمهورية أديغيا.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الدفاعات الروسية الجوية، تمكنت من التصدي لهجوم المسيرات الأوكرانية، ليل الـ 27 من فبراير.

وأشارت الوزارة، إلى أن الجسم المجهول الذي سقط في إحدى مزارع قرية نوفي، بمنطقة جياجينسكي في أديغيا، ما هو إلا إحدى المسيرتين اللتين أسقطتهما الدفاعات الروسية، جراء انحرافها عن مسارها.

وأفاد رئيس جمهورية أديغيا، مراد كومبيلوف، في وقت سابق، بسقوط جسم طائر مجهول في إحدى مزارع قرية نوفي، بمنطقة جياجينسكي في أديغيا.

وأوضح كومبيلوف، عبر "تلغرام"، أن جسما مجهولا سقط في إحدى مزارع قرية نوفي، بمنطقة جياجينسكي في أديغيا، ليل الاثنين، ما ألحق أضرارا طفيفة بملحق الماشية في المزرعة، ولم يتم تسجيل أية إصابات بين المواطنين.

وأشار كومبيلوف، إلى أن القوات الروسية الخاصة، تحقق في مكان الحادث.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية + RT