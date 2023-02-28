رئيس حزب تركي معارض يهاجم أردوغان ويدعو لتشكيل "محاكم الزلازل"

اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو السلطات التركية بالفشل الذريع في التعامل مع كارثة الزلزال، مضيفا أن هذا الفشل كان واضحا للعيان منذ اللحظة الأولى.

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وقال كيليتشدار أوغلو في كلمة ألقاها في اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان التركي: "الفشل الذريع من الدولة والجهات الرسمية في التعامل مع كارثة الزلزال كان واضحا جدا للعيان منذ اللحظة الأولى".

وأضاف: "لا توجد دولة حول العالم فشلت فشلا ذريعا في مواجهة كارثة كبيرة على أراضيها، كما حدث في تركيا بسبب هذه الحكومة الفاشلة".

وأوضح: "تبيع مؤسسة "الهلال الأحمر" التركي الخيام للمتضررين من الزلزال مقابل المال.. هذه فضيحة كبيرة.. نقول لهم: كم عدد الخيام في مخازنكم؟ سنشتريها كلها نحن ونعطها للمتضررين من الزلزال مجانا".

وحث كيليتشدار أوغلو على "تأسيس محاكم جديدة تسمى بـ (محاكم الزلازل) كي تتخذ قرارات بشكل سريع جدا بحق من تثبت إدانتهم بخصوص الزلزال، حتى لا تضيع القضايا داخل أروقة المحاكم في تركيا لمدة 30 أو 40 أو 50 سنة".

وتابع: "أردوغان يطلب من المتضررين بمناطق الزلزال أن يسامحوهم "هو والجهات الرسمية والحكومة" لعدم فعل ما يلزم في الأيام الأولى من وقوع الزلزال.. أنتم لم تقوموا بواجبكم، ولم تأخذوا كل التحذيرات والتقارير حول الزلزال على محمل الجد، و(تسببتم بمقتل 50 ألف مواطن) على الأقل.. أكثر ما يؤلم هو أن نسبة كبيرة منهم ماتوا بسبب البرد القارس".

المصدر: RT