بيسكوف: الأجهزة الأمنية هي من تكشف عن العلاقة بين الحوادث في بيلاروس وبطرسبورغ

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن تحليل البيانات ووجود أو عدم وجود علاقة بين أحداث بيلاروس وجنوب روسيا وبطرسبورغ تحدده الأجهزة الأمنية المختصة.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول العلاقة بين إغلاق المجال الجوي فوق بطرسبورغ، وسقوط مسيرات في بيلغورود في الجنوب، ومقتل جندي على الحدود مع بيلاروس، حيث تابع: "إن هذا هو عمل الأجهزة الأمنية الخاصة ووزارة الدفاع وليس الكرملين".

وكانت سلطات مدينة بطرسبورغ شمالي روسيا قد أعلنت صباح اليوم عن الوقف المؤقت لعمل مطار بولكوفو المطار الرئيسي في المدينة بالكامل، وتم إغلاق المجال الجوي فوق المدينة، دون أن يتم تحديد السبب رسميا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء تدريب على الدفاع الجوي في المنطقة الغربية والتنسيق مع السلطات المدنية المحلية لاعتراض وتحديد هدف وهمي، دون أن تذكر ما إذا كان هذا هو السبب في إغلاق المجال الجوي أم لا.

كذلك نشرت مصادر على شبكة الإنترنت في وقت سابق معلومات تفيد بأن جنديا تابعا للدفاع الإقليمي في فولين تافي قتل متأثرا بعيار ناري نتيجة تبادل لإطلاق نار نفذه مجهولون من أراضي بيلاروس في 25 فبراير، فيما نفت لجنة حدود الدولة في بيلاروس أي أنباء عن تبادل لإطلاق النار، مؤكدة عدم وقوع أي حوادث باستخدام أسلحة، أو فتح حرس الحدود النار.

المصدر: نوفوستي