المقداد: الغرب يسعى لفرض هيمنته على العالم وتأجيج النزاعات

اتهم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الدول الغربية بالسعي لفرض سطوتها وهيمنتها على الدول الأخرى وتأجيج النزاعات والتخلي عن تنفيذ التزاماتها الدولية.

وقال في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف: "تجنيب الأجيال القادمة ويلات الحروب وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة اصطدم بتنصل الدول الغربية دائمة العضوية في مجلس الأمن من التزاماتها وبسيعيها لفرض سطوتها وهيمنتها وتأجيج النزاعات".

وذكر المقداد أن "سوريا واجهت حربا ظالمة، وظفت خلالها دول معروفة سلاح الإرهاب ضد الشعب السوري، وزجت بعشرات آلاف الإرهابيين الأجانب وزودتهم بشتى أنواع الدعم والأسلحة بما فيها المحرمة دوليا لخدمة أجنداتها العدوانية".

وتابع: "سياسات تلك الدول أدت إلى حصول تنظيمات إرهابية مثل "داعش" و"جبهة النصرة" على أسلحة كيميائية واستخدامها مرارا ضد السوريين، ما يبرز الحاجة لمعالجة القصور في الصكوك الدولية والعمل المشترك بعيدا عن التسييس والتضليل لإيجاد آلية لتنسيق الجهود الدولية للتصدي لأعمال الإرهاب الكيميائي".

وشدد الوزير السوري على أن "السبيل الوحيد لتجاوز الوضع المتردي الذي آلت إليه البيئة الأمنية الدولية يتمثل بالتزام الدول الأعضاء قولا وفعلا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ التزاماتها في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح النووي ومنع الانتشار بعيدا عن المعايير المزدوجة والأجندات السياسية الضيقة".

المصدر: سانا