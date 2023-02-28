الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة العيساوية والمستوطنون يعتدون على سيارة إسعاف (صور + فيديو)

اعتدى مستوطنون إسرائيليون على سيارة إسعاف كانت تنقل طفلة فلسطينية إلى العناية الفائقة، بينما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة العيساوية شرقي القدس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "اعتدى مستوطنون على سيارة إسعاف مستشفى جنين الحكومي أثناء مرورها من زعترة، حيث كانت تنقل طفلة مريضة (12 عاما) من مستشفى جنين الحكومي إلى قسم العناية المكثفة بمستشفى H-Clinc في رام الله، وقد أصيبت والدة الطفلة بجروح جراء تكسير المستوطنين لزجاج الإسعاف".

وأفادت بأن "سيارة الإسعاف وصلت إلى رام الله وتم نقل المريضة إلى قسم العناية العناية المكثفة".

📷 #الصحة: اعتدى مستوطنون على سيارة إسعاف مستشفى جنين الحكومي، أثناء مرورها من زعترة، حيث كانت تنقل طفلة مريضة ١٢ عاماً من مستشفى جنين الحكومي إلى قسم العناية المكثفة بمستشفى H-Clinc في رام الله، وقد أصيبت والدة الطفلة بجروح جراء تكسير المستوطنين لزجاج الإسعاف.#IsraeliTerrorismpic.twitter.com/V7hnBjRIxv — Samar Mohammad 🇵🇸🇵🇸 (@samarmoh1177) February 28, 2023

هذا واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة العيساوية شرقي مدينة القدس، وشرعت في هدم أحد المنازل.

#فلسطين | جيش الاحتلال يشرع بهدم منزل المواطن زكريا محيسن في بلدة العيساوية في القدس المحتلة. pic.twitter.com/0LmGaSKu7p — غرب آسيا - فلسطين (@WANpalestine) February 28, 2023

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "قوات الجيش اعتقلت خلال الليل 8 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية للاشتباه في تورطهم في نشاط إرهابي"، مبينا أنه "تم اعتقال 4 من المشتبه بهم في مخيم العروب وثلاثة آخرين في ياباد قرب جنين. واعتقل مشتبه به آخر في بلدة إدنا قرب الخليل".

المصدر: RT