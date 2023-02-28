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الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة العيساوية والمستوطنون يعتدون على سيارة إسعاف (صور + فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة العيساوية والمستوطنون يعتدون على سيارة إسعاف (صور + فيديو)
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اعتدى مستوطنون إسرائيليون على سيارة إسعاف كانت تنقل طفلة فلسطينية إلى العناية الفائقة، بينما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة العيساوية شرقي القدس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "اعتدى مستوطنون على سيارة إسعاف مستشفى جنين الحكومي أثناء مرورها من زعترة، حيث كانت تنقل طفلة مريضة (12 عاما) من مستشفى جنين الحكومي إلى قسم العناية المكثفة بمستشفى H-Clinc في رام الله، وقد أصيبت والدة الطفلة بجروح جراء تكسير المستوطنين لزجاج الإسعاف".

وأفادت بأن "سيارة الإسعاف وصلت إلى رام الله وتم نقل المريضة إلى قسم العناية العناية المكثفة".

هذا واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة العيساوية شرقي مدينة القدس، وشرعت في هدم أحد المنازل.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "قوات الجيش اعتقلت خلال الليل 8 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية للاشتباه في تورطهم في نشاط إرهابي"، مبينا أنه "تم اعتقال 4 من المشتبه بهم في مخيم العروب وثلاثة آخرين في ياباد قرب جنين. واعتقل مشتبه به آخر في بلدة إدنا قرب الخليل".

المصدر: RT

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