"واشنطن بوست": ديسانتيس يستعرض قوته في "الفناء الخلفي" لترامب

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، أقدم على "خطوة استعراضية" على بعد أميال قليلة فقط، من مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن أكثر من مئة من الجمهوريين المؤثرين اجتمعوا في منتجع فاخر الجمعة، مع ديسانتيس الذي ينظر إليه على أنه سيكون المنافس الأبرز المحتمل للرئيس السابق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات 2024، معتبرة "هذه الخطوة من ديسانتيس، بمثابة استعراض للقوة في الفناء الخلفي لترامب، وجزء من تعدياته المتزايدة في منطقة طالما كانت قاعدة لأنصار الرئيس السابق".

واجتمع ديسانتيس مع المجموعة الجمهورية لمناقشة أجندة تم التخطيط لها مسبقا من قبل لجنة داعمة لحاكم فلوريدا، شملت "نزاهة الانتخابات" و"أمن الحدود" ومواضيع أخرى.

وجاء هذا الاجتماع بعد يوم من اجتماع أصغر لمجموعة داعمة لترامب في منتجه مار إيه لاغو، المقر الفخم الذي يمتلكه الرئيس السابق في فلوريدا.

وفي اجتماع الجمعة، روج ديسانتيس لإنجازاته وسجله كحاكم محافظ للولاية أمام المجموعة، وأنه يمكن تطبيق خطته على المستوى الوطني، وفقا لأحد الحاضرين الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته بحسب "واشنطن بوست".

وأشارت الصحيفة إلى أن هدف اجتماع الجمعة، جذب العديد من الجمهوريين، بما في ذلك بعض الذين اعتادوا أن يكونوا مؤيدين مخلصين لترامب.

المصدر: "واشنطن بوست"