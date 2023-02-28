آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها/28.02.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
- بيسكوف: بوتين يتلقى معلومات حول العملية العسكرية الخاصة من مصادر لا يمكن تصورها
- المدفعية الروسية تدمر معقلا للقوات الأوكرانية
- عقوبات يابانية جديدة ضد موظفين في الكرملين وضد نائب وزير الدفاع الروسي
- ظهور لافتة فاضحة معادية لأوكرانيا في أحد ملاعب بولندا
- بيسكوف: ما دام الوضع الداخلي في كييف على حاله فإن العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق أهدافها
- برلماني ألماني: النرويج والسويد والدنمارك تحجب عن ألمانيا ملف التحقيقات في تخريب "السيل الشمالي"
- الكرملين: "الناتو" بحكم الأمر الواقع طرف في الأزمة الأوكرانية ويتصرف كعدو
- بيسكوف: أمام العالم مرحلة انتقالية "طويلة ومؤلمة" نحو التعددية القطبية وما زلنا في بدايتها
- بيسكوف: الوضع الراهن لا يتيح فرصة لبحث التسوية في أوكرانيا
- زيلينسكي: الوضع في اتجاه أرتيوموفسك (باخموت) يزداد صعوبة باستمرار
- واشنطن: الصين تقف إلى جانب روسيا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية
- كييف تحشد وحدات من قواتها المسلحة بالقرب من بريدنيستروفيه
- الدفاع الأوكرانية تعترف بصعوبة وضع قوات كييف على طول خط المواجهة