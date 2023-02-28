بايدن: الجمهوريون يهددون بدفع البلاد إلى عدم سداد الديون حتى تحقيق مطالبهم

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الحزب الجمهوري الذي يسيطر على مجلس النواب الأمريكي، يهدد بإدخال البلاد في حالة تخلف عن سداد الديون حتى يتم تحقيق مطالبهم.

وقال بايدن على "تويتر": "الجمهوريون في مجلس النواب الذين يريدون ممارسة السياسة بنزاهة ومصداقية الولايات المتحدة يهددون بالتخلف عن سداد ديوننا حتى يحصلوا على ما يريدون".

وأشار إلى أنه لن يسمح للمعارضة الجمهورية بحرمان الأمريكيين من الرعاية الصحية من أجل توفير أموال الميزانية.

وحذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في وقت سابق من أن الحكومة قد تضطر لاتخاذ "إجراءات استثنائية" لتجنب التخلف عن سداد الديون الذي قد تواجهه البلاد للمرة الأولى في تاريخها.

المصدر: نوفوستي