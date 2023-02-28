بيسكوف: أمام العالم مرحلة انتقالية "طويلة ومؤلمة" نحو التعددية القطبية وما زلنا في بدايتها

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن العالم يتجه نحو التعددية القطبية، حيث لا يوجد تقسيم للدول إلى طبقات متحضرة وفئات أخرى. ولكنه في أول الطريق.

وقال بيسكوف في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "من الواضح أن العالم كله يتجه نحو التعددية القطبية. نحو نظام علاقات لا توجد فيه طبقة من "البلدان المتحضرة" وطبقة مما تبقى. عالم يتساوى فيه الجميع، ويأخذ فيه الجميع في الاعتبار مخاوف بعضهم البعض، حيث يتفقون أو لا يوافقون، ولكن يكون لهم رأي متساو وينبغي أن يُسمع. حيث يكون الاستعمار الجديد غير مقبول. وربما، حيث يتم حل جميع المشاكل على طاولة المفاوضات بشكل فعلي".

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وأشار بيسكوف إلى أنه قبل ذلك "لا يزال يتعين علينا الوصول إلى هناك".

وتابع: "من الواضح أننا الآن في فترة "انتقالية" وسيستغرق الأمر بعض الوقت. الطريق أمامنا سيكون "طويلا ومؤلما"، والآن يشهد العالم "بدايته الأولى"".

وأضاف: "ترى العديد من الدول أن روسيا هي البادئ في هذه العملية. ولكن ليس فقط روسيا، هناك عدد من الدول التي تشاركنا هذا النهج. وهنا ننسق في تكاتف على الصعيد الدولي، ومن المهم بالنسبة لروسيا أن تبني مثل هذا النظام من العلاقات".

المصدر: تاس