واشنطن: الصين تقف إلى جانب روسيا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن دعم الصين الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي لروسيا يشير إلى أن بكين انحازت إلى صف موسكو في النزاع الأوكراني حتى بدون مساعدة عسكرية.

وقال برايس: "نأمل أن تستخدم الصين نفوذها بشكل بناء. هناك عدد من الدول التي سيساعد تأثيرها على روسيا في إنهاء الحرب، والصين بالتأكيد واحدة منها. ولكن على الأقل اليوم، على الرغم من الاعتراضات الصينية، نرى بوضوح أنهم اختاروا جانبا معينا".

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وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، بكين من عواقب إمداد موسكو بالأسلحة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، أن الولايات المتحدة، وليس الصين، من يزود الأسلحة بشكل مستمر ويزيد في تأجيج الأزمة الأوكرانية، مشددا أنه على واشنطن التوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحميل المسؤولية للآخرين.

وذكر الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في رده على سؤال حول خطط مزعومة لمساعدة الصين لروسيا، أن بكين نفت ذلك بشدة وليس هناك ما يضاف إلى ما قد قيل.

المصدر: تاس