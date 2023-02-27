عبد اللهيان: مجلس حقوق الإنسان الدولي تحول أداة بيد القوى العالمية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران تلتزم باحترام وتطوير حقوق الإنسان، مشددا على أن مجلس حقوق الإنسان الدولي تحول اليوم لدمية بيد القوى العالمية.

وصرح وزير الخارجية الايراني، خلال كلمته في اجتماع مجلس حقوق الانسان الـ52 الذي يعقد في جنيف، بأن إيران تعتبر احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية من مبادئها الأساسية المتجذرة في معتقداتها وتقاليدها الدينية والوطنية.

وأضاف أنهم عازمون في هذا الإطار على مواصلة الجهود المضنية والمستدامة من أجل صون وتطوير حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن الحفاظ على حقوق الإنسان وتطويرها، يشكل هاجسا مشتركا لدى شعوب العالم جميعا، وعليه فإنه لا يحق لأي دولة أو مجموعة أن تسمح لنفسها باحتكار الحقوق الإنسانية أو صونها وتطويرها، وتملي على سائر الدول بأن ترضخ لقراءاتها المفتعلة من هذه الحقوق.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن القرار الأممي الذي أفضى إلى تأسيس مجلس حقوق الإنسان، ينطلق من أهداف مبدئية لتطوير العلاقات القائمة على الصداقة بين الدول، واحترام مبدأ الحقوق الندية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وشدد على أنه وفي مرحلة التطبيق "نشاهد أنه يتم إرغام مجلس حقوق الإنسان لكي يضع قضايا خاصة نصب أعماله، الأمر الذي لم يقدم أي مساعدة لتطوير علاقات الصداقة بين البلدان، وبما يلزم على هذا المجلس أن يعيد النظر في مصداقيته وتأثيره من خلال التعاون والحوار الحقيقي بين الدول الأعضاء.

وأكد على أن حقوق الإنسان مجموعة متكاملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية التي ينبغي التركيز عليها جميعا وعدم التفريط بأحدها لحساب الآخر أو اعتبار حق ما في مرتبة متدنية مقارنة بالنوع الآخر.

وأفاد بأن الإجراءات القسرية وأحادية الجانب، إذ تتعارض مع القانون الدولي والحقوق الإنسانية، تعمد بشكل منتظم إلى انتهاك الحقوق الأساسية الإنسانية في الدول المستهدفة.

وتابع قائلا إن الحكومات الأمريكية الواحدة تلو الأخرى تتحمل المسؤولية، وإلى جانبها تلك الدول الأوروبية وغيرها التي سارت على نهج أمريكا الأحادي والقسري، فهي بدورها تتحمل المسؤولية في هذا الخصوص.

وشدد على أنه لا يحق لأي دولة أن تدعي بأن أداءها إزاء حقوق الإنسان لا يعتريه أي خلل؛ لافتا إلى أن أمريكا تحل بالمرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث شن الهجمات والتدخلات العسكرية، وفرض الحصار الاقتصادي على الدول الأخرى.

المصدر: قناة "العالم" الإيرانية