قتل اثنين وأصاب 11 آخرين.. سائق شاحنة يدهس راكبي دراجات في ولاية أريزونا الأمريكية (صورة)

قالت شرطة ولاية أريزونا الأمريكية إنها اعتقلت رجلا في مقاطعة غود يير، بعد أن صدم راكبي دراجات بشاحنته، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 11 آخرين.

وألقي القبض على بيدرو كوينتانا لوجان (26 عاما) واحتجز بعدة تهم تشمل اثنتين بالقتل غير العمد، حسبما ذكرت إدارة شرطة المقاطعة في منشور على "فيسبوك" الأحد.

وأفادت الشرطة بأن اثنين من راكبي الدراجات توفيا وهناك واحد في حالة حرجة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن المتهم لوجان يواجه أيضا ثلاث تهم بالاعتداء المشدد و18 تهمة بالتعريض للخطر وتهمتين بالتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية