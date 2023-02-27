يدعو لضبط النفس.. وزير الدفاع الإسرائيلي: "نتوقع أياما صعبة"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه يتوقع "أياما معقدة وحتى صعبة"، مع تطورات الأوضاع في بلدة حوارة، داعيا إلى "الهدوء وضبط النفس" ومنع الأعمال الانتقامية.

وخلال زيارة إلى موقع الهجوم الذي أدى إلى مقتل اثنين من المستوطنين قرب حاجز قرية حوارة في الضفة الغربية، قال غالانت: "نتوقع أياما معقدة وحتى صعبة.. ربما تكون هنا في الضفة الغربية أو في منطقة القدس أو في قطاع غزة".

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وأضاف: "لقد أصدرت تعليماتي بشكل واضح للجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات الأمن - بالاستعداد التام لمواجهة جميع التهديدات، من خلال زيادة النشاط في الميدان، وإضافة القوات والعناصر لحماية المستوطنات والمحاور، وبالطبع إلقاء القبض على قتلة هليل وييغل يانيف أمس، وإحضارهم إما للمحاكمة أو المقبرة، وفقا للتطورات في الميدان".

وقال الوزير الإسرائيلي: "لن نسمح بممارسة الإرهاب ضد الإسرائيليين، وسنتصرف حسب الضرورة"، داعيا الجميع في الوقت ذاته "إلى الهدوء وضبط النفس"، قائلا: "لا توجد شرعية للأعمال الانتقامية، ومن المستحيل التصرف وفق حدسنا".

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وأضاف: "يجب ألا نسمح تحت أي ظرف من الظروف بالتصرف العشوائي عوضا عن القانون، وأطلب من الجميع الامتثال لتعليمات القانون وقبل كل شيء أن يثقوا بالجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، نحن نقوم بالمهمة".

ووفقا لتقارير فلسطينية فقد تم خلال موجة الأعمال الانتقامية التي نفذها مستوطنون في القرية عقب العملية، قتل فلسطيني وإصابة 390 آخرين وإحراق أكثر من 100 منزل و100 سيارة.

المصدر: "I24news"