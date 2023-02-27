عبد اللهیان: تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران مفید للبلدين وللمنطقة على حد سواء

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن آخر تطورات المحادثات مع السعودية.

وبشأن الوساطة العراقية بين إيران والسعودية، قال عبد اللهيان: "نحن نری عودة العلاقات بين الریاض وطهران إلى وضعها الطبیعي مفیدة للبلدین وللمنطقة على حد سواء".

وأكد أن إيران كانت ولاتزال ترحب بالمحادثات والتعاون والتفاعل مع السعودية، مضيفا أنهم حققوا تقدما خلال الجولات الخمس السابقة من المحادثات بوساطة عراقية.

وصرح بأنهم حاليا بصدد تنظيم وبرمجة جولة جديدة من المحادثات.

وذكر بأنهم على أمل أن يشهدوا خطوات وإجراءات ملموسة ونتائج واضحة على الأرض، موضحا أن تفاهمات محددة تحولت إلي خطوات عملیة وتنفیذیة، ولكن لاتزال أمامهم مواضیع في طور الحوار بين البلدين.

وأفاد بأنه يعتقد أن نتیجة هذه المحادثات ستكون خلق أجواء مناسبة لإعادة فتح سفارتي البلدين في العاصمتين في الوقت المناسب.

المصدر: وكالة "إسنا" الإيرانية