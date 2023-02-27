عودة البحارة المحتجزين في مصر إلى شبه جزيرة القرم

عاد بحاران روسيان كانا محتجزين في الإسكندرية بدعوى حيازة عقاقير تحتوي على مواد مخدرة على متن سفينة شحن إلى ديارهم في شبه جزيرة القرم.

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أعلن عن ذلك الممثل الدائم للرئيس الروسي ونائب رئيس وزراء جمهورية القرم غيورغي مورادوف، حيث كانت القنصلية الروسية لدى مصر قد أفادت بأن السلطات المصرية احتجزت 5 بحارة روس من على متن سفينة شحن في الإسكندرية، بسبب العثور على مواد مخدرة على متن سفينة الشحن الجاف.

وبحسب دبلوماسيين، فقد احتجزت سفينة الشحن Soy، والتي تبحر تحت علم جزر القمر، 4 نوفمبر الماضي، وعلى متنها 5 بحارة، تم إطلاق 3 منهم في وقت لاحق، توجهوا إلى موسكو منتصف نوفمبر. وبقي اثنان آخران في مصر، وتم تمديد حبسهما.

في الأسبوع الماضي أفادت الخدمة الصحفية للمنظمة الإقليمية الجنوبية لنقابة البحارة الروس بإطلاق سراح البحارة.

وتابع مورادوف أن "البحارة موجودون بالفعل في كيرتش. وقد استقلا القطار من موسكو في 25 فبراير، ووصلوا ليلة أمس إلى القرم".

المصدر: نوفوستي