أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية الوحدات الروسية أكثر من 500 جندي أوكراني وتدمير مدفعي هاوتزر ومستودع ذخيرة في اتجاه خيرسون.

جاء ذلك خلال التقرير اليومي للوزارة عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليوم الاثنين، وتابع التقرير أن القوات المسلحة الروسية قامت بتصفية ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي هاوتزر من طراز D-30 وأربع مركبات، كما تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الآلي رقم 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية سينغيريفكا بمنطقة نيكولاييف.

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كما ألحقت وحدات من مجموعة القوات "الغربية" أضرارا بالقوى البشرية المعادية في مناطق قرى نوفوسيلسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية، ودفوريتشنايا وغريانيكوفكا وماسيوتوفكا وأولشانا وليمان بيرفي وسينكوفكا في منطقة خاركوف. وتم تصفية ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 مدرعات قتالية وسيارتين في هذا الاتجاه.

في اتجاه كراسنوليمان، أصابت العمليات النشطة لوحدات مجموعة "الوسط"، وكذلك الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى يامبولوفكا وتورسكويه بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرنوبوبوفكا وتشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في هذا الاتجاه نحو 140 قتيلا وجريحا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و3 مركبات، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا"، مدفع هاوتزر D-20.

في اتجاه دونيتسك، ونتيجة لاستمرار العمليات الهجومية لوحدات مجموعة "الجنوب"، وبدعم من الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، بلغت خسائر العدو أكثر من 250 جنديا أوكرانيا ودبابتين و4 مدرعات، كما تم تدمير مركبات قتالية و5 مركبات ومدافع هاوتزر D-20.

كذلك تم استهداف مستودع ذخيرة اللواء رقم 72 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تدمير رادار مضاد للبطاريات من طراز AN/TPQ-37 أمريكي الصنع بالقرب من قرية نوفوماركوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية.

في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت وحدات من مجموعة "الشرق" هزيمة نارية معقدة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى أوغليدار ونيكولسكويه وبريشستوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وزيليوني غاي بمنطقة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر العدو في هذه المناطق 95 جنديا ودبابة واحدة و3 مدرعات قتالية و3 شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر D-20، كما تم تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من قريبة تشيرفونويه بمنطقة زابوروجيه.

كذلك قصف الطيران التشغيلي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية 98 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 173 منطقة.

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وفي منطقة قرية بروفاري بمنطقة كييف، أصيب مركز الاستخبارات الإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية، وفي منطقة مدينة خميلنيتسكي أصيب المركز "الغربي" للعمليات الخاصة.

إضافة إلى ذلك تم تدمير قاذفة ذاتية الدفع أوكرانية لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات BUK-M1 في منطقة قرية أندريفكا، ودمرت في المنطقة محطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية منخفضة التحليق 36D6 بالقرب من قرية دوبروبوليه بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 صواريخ من راجمات الصواريخ "هيمارس" خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم تدمير 5 طائرات مسيرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي منطقة خيرسون.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

390 طائرة

211 مروحية

3248 طائرة بدون طيار

406 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

8058 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

1045 راجمة صواريخ متعددة

4228 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

8574 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: RT