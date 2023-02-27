لوكاشينكو: روسيا ستواصل توريد المعدات العسكرية إلى بيلاروس

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن روسيا ستواصل تزويد بلاده بالمعدات العسكرية والأسلحة وذلك لصالح القسم البيلاروسي من المجموعة الإقليمية لقوات دولة الاتحاد.

وأضاف لوكاشينكو: "سيتم تسليمنا طائرات حربية من طراز سو-30 إس إم، ومروحيات حربية من طراز "مي-35، وناقلات الجند المدرعة بالإضافة إلى الأسلحة والصواريخ والذخيرة الأخرى".

وأشار لوكاشينكو إلى أنه من أجل تجهيز الجزء البيلاروسي من المجموعة الإقليمية لقوات دولة الاتحاد، قام الجانب الروسي بتوريد منظومات "إسكندر" الصاروخية التكتيكية من القدر اللازم من الصواريخ، وكذلك تم توريد منظومات دفاع جوي صاروخية من طراز "إس-400".

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وقال رئيس بيلاروس: "هذا سلاح رهيب فعلا. وفي إطار برنامج التسلح الحكومي، تم شراء وتسليم بطارية من منظومات تور الصاروخية المضادة للطائرات، وكذلك وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومدافع الهاون، وقاذفات لهب نفاثة للمشاة، وأكثر من 830 ألف قطعة ذخيرة من عيارات مختلفة. ما يقرب من المليون قطعة".

المصدر: نوفوستي