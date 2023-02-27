RT تتابع سير المناورات البحرية بين روسيا والصين وجنوب إفريقيا في المحيط الهندي (فيديو)

أفادت موفدة RT بآخر مستجدات المناورات الثلاثية بمشاركة سفن من روسيا والصين وجنوب إفريقيا والتي تتواصل مرحلتها النشطة في المحيط الهندي قبالة سواحل جنوب إفريقيا منذ السبت الماضي.

وذكرت الموفدة أن اليوم ما قبل الأخير للمناورات شهد تدريبا على الرماية المدفعية، فيما أجرى عناصر من مشاة البحرية تمرينا مشتركا على تحرير سفينة محتجزة من قبل قراصنة.

كما تم التدريب على استخدام أنظمة الدفاع الجوي لحماية مجموعة من السفن، مع التركيز على التصدي للطائرات بدون طيار.

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وكانت مناورات "موزي-2" الروسة الصينية الجنوب إفريقية المشتركة انطلقت في 17 فبراير ومن المخطط أن تختتم فعالياتها اليوم الاثنين.

وتشارك روسيا في المناورات بفرقاطة "الأميرال غورشكوف" المزودة بصواريخ "تسيركون" الفرط الصوتية، بالإضافة إلى الناقلة البحرية المتوسط ​​"كاما".

المصدر: RT