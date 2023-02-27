كلمة لماكرون حول الاستراتيجية الدبلوماسية والعسكرية الفرنسية في إفريقيا

من المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت لاحق اليوم الاثنين، كلمة يتناول فيها الاستراتيجية الدبلوماسية والعسكرية الفرنسية في إفريقيا للفترة المقبلة.

وأفادت مراسلة RT بأن ماكرون سيلقي كلمته من قصر الإليزيه بحدود الساعة 18:00 بتوقيت باريس (20:00 بتوقيت موسكو) يتناول فيها الاستراتيجية الدبلوماسية والعسكرية الفرنسية في إفريقيا للفترة المقبلة في ظل تراجع النفوذ الفرنسي في المنطقة.

وهذه الكلمة تستبق جولة افريقية تبدأ يوم الأربعاء وتدوم خمسة أيام.

يذكر أنه في أقل من عام، اضطرت القوات الفرنسية إلى الانسحاب من مالي وبوركينا فاسو. وأدى تزايد المشاعر المعادية لفرنسا إلى احتجاجات في الشوارع في العديد من دول غرب وشمال إفريقيا ضد القوة الاستعمارية السابقة.

المصدر: RT