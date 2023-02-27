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غوتيريش: ارتفاع عدد قتلى العاملين في مجال الإعلام في العالم بنسبة 50% في عام 2022

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غوتيريش: ارتفاع عدد قتلى العاملين في مجال الإعلام في العالم بنسبة 50% في عام 2022
AP
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حرية التعبير تنخفض على الصعيد العالمي، مضيفا أن عدد العاملين في مجال الإعلام الذين قتلوا في العالم ارتفع بنسبة 50% في عام 2022.

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وقال غوتيريش في خطاب ألقاه في مراسم افتتاح الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين: "إن حرية التعبير في حالة إفلاس".

وأضاف: "ارتفع عدد العاملين في مجال الإعلام الذين قتلوا في جميع أنحاء العالم بنسبة 50% في العام الماضي. وهذا رقم مروع".

المصدر: نوفوستي

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