أول رحلة طيران إسرائيلية تحلق فوق سلطنة عمان

أصبحت رحلة لشركة "طيران العال" الإسرائيلية من تل أبيب إلى بانكوك أول طائرة إسرائيلية تعبر المجال الجوي العماني، وذلك بعد أن فتحت مسقط مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي.

وذكرت الشركة، في بيان، أن رحلة العال "083" التي انطلقت مساء يوم أمس الأحد من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، استغرقت سبع ساعات و 49 دقيقة فقط، أي أنها استغرقت ساعتين ونصف الساعة أقل من الوقت السابق.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة الطيران، دينا بن تال: "تفخر العال بأن تكون أول شركة طيران إسرائيلية تحلق فوق السعودية وعمان والاضطلاع بدور فعال في تاريخ دولة إسرائيل".

وسمحت سلطنة عمان لشركات الطيران الإسرائيلية بعبور مجالها الجوي، الجمعة الماضي، وسط ترحيب إسرائيلي وصف القرار بـ"التاريخي".



وجاء في بيان صادر عن مكتب هيئة الطيران المدني العماني أن "الهيئة تؤكد أن أجواء سلطنة عمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العمانية".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT