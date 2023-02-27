إسرائيل تنشر كتيبة ثالثة شمال الضفة الغربية

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بنشر كتيبة إسرائيلية ثالثة في مناطق الضفة الغربية، بدعوى تقييم الوضع الأمني في مدينة نابلس.

وأضاف أدرعي: "بناء على الوضع الأمني في شمال الضفة الغربية، تقرر تعزيز التواجد الإسرائيلي هناك، بكتيبة دفاع ثالثة، بدءا من صباح اليوم".

وأشار أدرعي، إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل بكثافة في مناطق شمال الضفة الغربية، بالشراكة مع الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود.

وذكرت مراسلة RT، أن الجيش الإسرائيلي، أرسل كتيبة دعم ثالثة إلى مناطق الضفة الغربية، بدعوى تعزيز تواجد القوات الإسرائيلية هناك، ورفع مستوى التفتيش الأمني في مدينة نابلس.

المصدر: RT