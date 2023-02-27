ولي عهد اليابان وعقيلته قد يحضران حفل تتويج تشارلز الثالث

قالت قناة NHK التلفزيونية، إن ولي عهد اليابان أكيشينو قد يحضر مع زوجته حفل تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث، الذي سيقام في مايو من هذا العام.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع، أن البلاط الياباني استلم الدعوة، وبدأت عملية تنسيق رحلة ولي العهد الأمير أكيشينو وزوجته.

وسيستمر الاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا على مدى ثلاثة أيام - من 6 إلى 8 مايو.

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وفي 6 مايو، سيتم تتويج تشارلز الثالث والملكة كاميلا في كنيسة وستمنستر أبي. وبعد التتويج، سيعود الملك والملكة إلى قصر باكنغهام، حيث سيقومان مع أعضاء آخرين من العائلة المالكة، بتحية الجمهور من الشرفة.

ويشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عاما، توفيت في 8 سبتمبر 2022 في اسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاما. وأصبح الأمير تشارلز ملكا للبلاد.

المصدر: نوفوستي