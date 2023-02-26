رئيس حزب "شاس" تعليقا على مقتل إسرائيليين: دماؤنا تغلي.. لكن دعوا الجيش يعمل

طالب رئيس حزب "شاس" الإسرائيلي أرييه درعي بترك الجيش يتصرف، وعدم اللجوء إلى "تطبيق القانون باليد"، وذلك تعليقا على مقتل مستوطنين اثنين في بلدة حوارة، في الضفة الغربية المحتلة.

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وفي تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، قال درعي: "دماؤنا تغلي بعد مقتل الأخوين هليل ويغال يانيف، لكن رغم ذلك يجب ألا نطبق القانون بأيدينا".

وأضاف أن "الحرائق في حوارة يمكن أن تشعل النار" في الضفة الغربية، "وتسبب القتل والدمار".

وتابع أن أفراد "الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات الأمن يعملون بحزم، وقد قضوا على عشرات الإرهابيين منذ بداية العام"، واختتم بالقول: "دعوا الجيش الإسرائيلي يتصرف لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي سننتصر بها".

הדם של כולנו רותח בעקבות רצח האחים הלל ויגל יניב הי״ד, אבל למרות זאת אסור לנו לקחת את החוק לידיים. ההצתות בחווארה עלולות להצית את יהודה ושומרון ולגרום להרג והרס. צה״ל, השב״כ וכוחות הביטחון פועלים בנחישות נגד המחבלים וחיסלו עשרות מחבלים מתחילת השנה. תנו לצה״ל לפעול כי רק ככה ננצח — אריה מכלוף דרעי (@ariyederi) February 26, 2023

وكان مستوطنان إسرائيليان لقيا مصرعهما، وأصيب آخر، في عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، في وقت سابق اليوم.

وذكر شهود أن فلسطينيا أطلق النار على سيارة إسرائيلية، باستخدام مسدس على طريق 60 قرب نابلس، ومن ثم انسحب من المكان.

المصدر: RT