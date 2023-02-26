 
مباشر

رئيس حزب "شاس" تعليقا على مقتل إسرائيليين: دماؤنا تغلي.. لكن دعوا الجيش يعمل

أخبار العالم

رئيس حزب
Legion-Media
رئيس حزب "شاس" أرييه درعي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/utsv

طالب رئيس حزب "شاس" الإسرائيلي أرييه درعي بترك الجيش يتصرف، وعدم اللجوء إلى "تطبيق القانون باليد"، وذلك تعليقا على مقتل مستوطنين اثنين في بلدة حوارة، في الضفة الغربية المحتلة.

إقرأ المزيد
مراسلة RT: مقتل مستوطنين في عملية إطلاق نار وسط بلدة حوارة جنوب نابلس
مراسلة RT: مقتل مستوطنين في عملية إطلاق نار وسط بلدة حوارة جنوب نابلس

وفي تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، قال درعي: "دماؤنا تغلي بعد مقتل الأخوين هليل ويغال يانيف، لكن رغم ذلك يجب ألا نطبق القانون بأيدينا".

وأضاف أن "الحرائق في حوارة يمكن أن تشعل النار" في الضفة الغربية، "وتسبب القتل والدمار".

وتابع أن أفراد "الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات الأمن يعملون بحزم، وقد قضوا على عشرات الإرهابيين منذ بداية العام"، واختتم بالقول: "دعوا الجيش الإسرائيلي يتصرف لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي سننتصر بها".

وكان مستوطنان إسرائيليان لقيا مصرعهما، وأصيب آخر، في عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، في وقت سابق اليوم.

وذكر شهود أن فلسطينيا أطلق النار على سيارة إسرائيلية، باستخدام مسدس على طريق 60 قرب نابلس، ومن ثم انسحب من المكان.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا