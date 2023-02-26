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وسائل إعلام أوكرانية: دوي انفجارات في مقاطعة نيكولايف

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وسائل إعلام أوكرانية: دوي انفجارات في مقاطعة نيكولايف
AP
استهداف موقع للطاقة في كييف (صورة أرشيفية)
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في مقاطعة نيكولايف بأوكرانيا، وتصاعد أعمدة الدخان في عدد من المناطق.

وقالت صحيفة Klymenko Time إنه سمع دوي انفجارات في مقاطعة نيكولايف وتم إطلاق صفارات الإنذار هناك.

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وتحدثت وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت سابق عن وقوع انفجارات في الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف من مقاطعة خيرسون.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

المصدر: RT

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