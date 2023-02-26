تعرض مدينة فاسيليفكا بمقاطعة زابوروجيه لقصف مدفعي أوكراني

أعلنت رئيسة بلدية مدينة فاسيليفكا بمقاطعة زابوروجيه، ناتاليا رومانيشينكو، أن قوات كييف أطلقت تسع قذائف من عيار 155 مم على المدينة، وأن القصف لم يسفر عن إصابات.

في وقت سابق، أفاد ناطق باسم بلدية المدينة بأن مسلحين أوكرانيين شنوا هجوما بالمدفعية على المدينة في ساعات الصباح الباكر

وقال: "تعرضت المدينة لتسع فذائف. القصف كان عشوائيا، دون أهداف واضحة. حيث لا توجد مواقع عسكرية في المدينة".

وأضاف: وقع في 24 فبراير هجوم تسبب بإصابة مدني واحد من مواليد عام 1973 بشظية مزقت ساقه واضطر الأطباء لبترها.

المصدر: نوفوستي