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بيلاروس تنفي صحة الأنباء عن تبادل لإطلاق النار على الحدود مع أوكرانيا

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بيلاروس تنفي صحة الأنباء عن تبادل لإطلاق النار على الحدود مع أوكرانيا
Globallookpress
أسلاك شائكة على الحدود بين بيلاروس وبولندا
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نفت إدارة الحدود البيلاروسية صحة الأنباء عن تبادل لإطلاق النار في الـ25 من فبراير على الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن المعلومات التي ينشرها المتطرفون "لا علاقة لها بالواقع".

وأعلنت إدارة الحدود الأوكرانية في الـ25 من فبراير نيتها توسيع عمق الشريط الحدودي المزروع بالألغام على طول الحدود مع بيلاروس وروسيا حتى 2 كيلومتر.

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من جهتها، أعلنت بيلاروس استعدادها التام للرد على أي استفزاز محتمل من الجانب الأوكراني.

المصدر: RT

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