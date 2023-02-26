بيلاروس تنفي صحة الأنباء عن تبادل لإطلاق النار على الحدود مع أوكرانيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/utry
نفت إدارة الحدود البيلاروسية صحة الأنباء عن تبادل لإطلاق النار في الـ25 من فبراير على الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن المعلومات التي ينشرها المتطرفون "لا علاقة لها بالواقع".
وأعلنت إدارة الحدود الأوكرانية في الـ25 من فبراير نيتها توسيع عمق الشريط الحدودي المزروع بالألغام على طول الحدود مع بيلاروس وروسيا حتى 2 كيلومتر.
من جهتها، أعلنت بيلاروس استعدادها التام للرد على أي استفزاز محتمل من الجانب الأوكراني.
المصدر: RT