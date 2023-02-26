استولت على 350 ألف يورو في شهرين.. عصابة إسبانية يتزعمها قاصر تحتال على 200 عميل مصرفي (فيديو)

قبضت الشرطة الإسبانية على عصابة إلكترونية يتزعمها قاصر احتالت على 200 عميل مصرفي.

وكشفت الشرطة، يوم الأحد، أن العصابة الإلكترونية استولت على 350 ألف يورو في شهرين.

وإلى جانب زعيم العصابة القاصر، الذي لم يتم الكشف عن عمره على وجه الدقة، قبضت الشرطة على 24 آخرين في برشلونة وملقا وقادش.

وأسفرت عمليات تفتيش لستة مبان عن مصادرة أسلحة نارية وهواتف محمولة ومخدرات و10 آلاف يورو نقدا، مع وجود معلومات تفصيلية مصرفية لنحو 100 ألف عميل في 18 مؤسسة مالية.

وسرقت العصابة البيانات من خلال رسائل بريد إلكتروني احتيالية، ورسائل نصية قصيرة، ورسائل على تطبيق "واتس آب"، ومكالمات هاتفية.

ولم يبتكر الزعيم القاصر الذي شكل العصابة وتولى إدارتها، الأدوات الرقمية فحسب، بل باعها أيضا لمنظمات إجرامية أخرى.

🚩Detenido un menor que creó su propio crime as a service con el que estafó más de 350.000€ a clientes de banca online



Se trata de una investigación pionera en la @policia contra un entramado de #ciberdelincuentes que operaba desde #España#UnoDeCadaCincoDelitos#NoPiquespic.twitter.com/Ses2Dyi3qy — Policía Nacional (@policia) February 26, 2023

المصدر: د ب أ