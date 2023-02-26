تظاهرة في بروكسل احتجاجا على سياسة الاتحاد الأوروبي و"الناتو" إزاء أوكرانيا

طالب المشاركون في تظاهرة احتجاجية ضد سياسات الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" في بروكسل بوضع حد لإمدادات السلاح إلى كييف، والانخراط في جهود دبلوماسية لتحقيق السلام في أوكرانيا.

ورفع المشاركون في التظاهرة شعارات تطالب "بالتوقف عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا"، و"إرسال الدبلوماسيين، بدلا من الدبابات"، و"مقاومة الناتو"، و"إعلان الحرب على الحرب"، و"إنفاق الأموال على احتياجات الشعوب، وليس على التصنيع العسكري".

وطالب المتظاهرون رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، ومفوض الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بالعمل على تحقيق السلام العاجل في أوكرانيا، عوضا عن التجييش والمواجهة مع روسيا.

المصدر: نوفوستي