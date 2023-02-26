بعد مصرع عشرات المهاجرين.. رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لمضاعفة الجهود لإصلاح حق اللجوء

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى إصلاح تشريعات حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي، بعد مصرع ما لا يقل عن أربعين مهاجرا قبالة سواحل إيطاليا.

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وفي تغريدة عبر "تويتر"، أعربت فون دير لايين عن "حزنها العميق" لـ "مأساة" غرق المهاجرين، ودعت إلى "مضاعفة الجهود المتصلة بالتشريع حول المهاجرين وحق اللجوء، وبخطة العمل بالنسبة إلى وسط البحر المتوسط".

I am deeply saddened by the terrible shipwreck off the coast of Calabria.



The resulting loss of life of innocent migrants is a tragedy.



All together, we must redouble our efforts on the Pact on Migration & Asylum and on the Action Plan on the Central Mediterranean. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2023

المصدر: "أ ف ب"