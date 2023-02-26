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بعد مصرع عشرات المهاجرين.. رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لمضاعفة الجهود لإصلاح حق اللجوء

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بعد مصرع عشرات المهاجرين.. رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لمضاعفة الجهود لإصلاح حق اللجوء
Legion-Media
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين
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دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى إصلاح تشريعات حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي، بعد مصرع ما لا يقل عن أربعين مهاجرا قبالة سواحل إيطاليا.

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وفي تغريدة عبر "تويتر"، أعربت  فون دير لايين عن "حزنها العميق" لـ "مأساة" غرق المهاجرين، ودعت إلى "مضاعفة الجهود المتصلة بالتشريع حول المهاجرين وحق اللجوء، وبخطة العمل بالنسبة إلى وسط البحر المتوسط".

المصدر: "أ ف ب"

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