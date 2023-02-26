بيروت... مسيرة مؤيدة لروسيا في ذكرى انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا

نظمت الجالية الروسية وجهات لبنانية مسيرة سيارات انطلقت من أمام السفارة الروسية في بيروت، تأييدا لروسيا بمناسبة مرور عام على انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.

وجابت المسيرة شوارع العاصمة بيروت قبل أن تنتهي أمام البيت الروسي، حيث ألقى السفير الروسي ألكسندر روداكوف الذي شارك في المسيرة كلمة قال فيها: "تواجه روسيا التحديات من جديد، فالتحالف الغربي حمل السلاح في وجهها، وظهر التهديد النازي عند حدودها، وهذا لم يمنعها من أن تدافع عن مصالحها في ظروف الحرب العالمية الهجينة التي تشن ضدها".

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وأكد أن العملية العسكرية الروسية التي انطلقت قبل عام في أوكرانيا تتماهى بشكل تام مع ميثاق الأمم المتحدة، وجاءت ردا على التوسع الغربي العدواني.

ولفت الى أن "خطط الغرب لهزيمة روسيا قد أحبطت، وكنا قادرين على حماية اقتصادنا وتعزيز قدراتنا العسكرية وتكثيف التعاون مع معظم دول العالم".

وشدد على أن "روسيا لن تنحرف عن مسارها وستتقدم بثقة وثبات وستدافع عن حقها في البقاء دولة قوية ومركزا رائدا في نظام دولي عادل ومتعدد الأقطاب".

وأشار إلى أن الجاليات الروسية تشكل عنصرا مهما في التغلب على التحديات حيث تساهم في تعزيز العادات والتقاليد والثقافة الروسية المحبة للسلام في الخارج، وتتصدى للروسوفوبيا التي يسعى لزرعها الغرب.

ولفت إلى أنه على الرغم من محاولات ضرب علاقات الصداقة الروسية اللبنانية إلا أنها أثبتت متانتها، وسنحتفل قريبا بالذكرى الثمانين لقيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار إلى تميّز الجالية الروسية في لبنان بدرجة عالية من المسؤولية والتضامن، معربا عن تقديره لمواقفها، مؤكدا أن دعم الجاليات الروسية والاهتمام بها يتصدر أولويات السياسة الخارجية الروسية.

المصدر: ليبانون فايلز