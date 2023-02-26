قرابة 26 ألف مهاجر لقوا حتفهم في مياه البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014

قدم ممثل اليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) أندريا إياكوميني يوم الأحد، بيانات تشير إلى أن قرابة 26 ألف شخص لقوا حتفهم منذ عام 2014 أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط.

وذكر إياكوميني أن "25800 شخص لقوا حتفهم منذ عام 2014 وحتى اليوم، وهم يحاولون عبور المتوسط، منهم 120 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في عام 2023.

وأضاف: من بين الضحايا هناك العديد من الأطفال. علما بأن هذه البيانات أقل من البيانات الحقيقية، لأننا نعتمد فقط الوفيات المؤكدة أو الجثث المكتشفة".

في يوم الأحد، وفقا لأحدث البيانات لقي ما لا يقل عن 45 مهاجرا حتفهم، بينهم أطفال ونساء، بسبب تحطم قارب صغير كان يقلهم، ووصل بهم إلى قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا.

وتواصل قوات خفر السواحل الإيطالية البحث عن آخرين. في حين تم إنقاذ 80 شخصا. بحسب التقديرات القارب كان يقل ما بين 180 إلى 250 شخصا، وقد تحطم لمروره فوق شعاب مرجانية.

المصدر: تاس