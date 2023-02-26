نتنياهو للمتظاهرين ضد حكومته: "كفى تحريضا"

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تغريدة عبر "توير"، المظاهرات التي انطلقت في تل أبيب، أمس السبت، وقال "كفى تحريضا".

מספיק עם ההסתה. pic.twitter.com/EWLKin5h75 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 25, 2023

ونشر نتنياهو، مقطع فيديو، لفلول المتظاهرين الذين انتشروا في شارع أيالون الرئيسي في تل أبيب، عقب اقتحامهم لحواجز الشرطة أمس، ووصفهم إياه بـ "الخائن"، وأعقبة بعبارة " كفى تحريضا".

حيث كتب أحد المتظاهرين عبارة " نتنياهو الخائن"، وسط الشارع.

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المعارضة الإسرائيلية في وقت سابق، بالتحريض ضده، وضد عائلته، ووزراء آخرين في الحكومة.

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وأوضح نتنياهو، أن تحريضات المعارضة الإسرائيلية، اتخذت منحنا خطيرا، مشيرا إلى أن المظاهرات التي نظمتها المعارضة أمس الجمعة، كانت تنادي باغتياله.

وفي الـ 22 من يناير، تقدم حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بدعوى قضائية، ضد متظاهرة يسارية، بتهمة التحريض على اغتيال نتنياهو، وتشبيهه بهتلر.

يشار إلى أن المظاهرات التي تقودها المعارضة الإسرائيلية، لم تتوقف في مختلف المدن، منذ تولى نتنياهو منصب رئاسة الوزراء.

المصدر: RT