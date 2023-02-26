"نصيحة بجمل" للاتحاد الأوروبي من رئيسي أركان القوات الفرنسية والإيطالية

أشار الأميرال جوزيبي كافو دراغون، رئيس أركان الجيش الإيطالي ونظيره الفرنسي الجنرال تييري بوركهارت، إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الاتحاد الأوروبي لإنتاج الذخائر الحربية.

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وشدد الضابطان، على ضرورة مراجعة سياسية إنتاج وتخزين الذخيرة التي تقلص حجمها كثيرا بسبب التوريد المكثف إلى أوكرانيا.

وقال كافو دراغون، في حديث لمجلة Journal du Dimanche الفرنسية: "بالفعل وصل توفر الذخيرة إلى نقطة حرجة، لكن الوضع يتميز حاليا باشتداد حدة الأعمال القتالية، وهو أمر كان غير متوقع لكنه تجلى وظهر مع مرور الزمن".

ووفقا للأميرال، أحد الحلول قد يتلخص في ضمان الإنتاج والتخزين المتكامل على مستوى دول الناتو ودول الاتحاد الأوروبي. وعرض تقسيم جهود انتاج الأسلحة والذخائر، وتكليف شركة أوروبية بإنتاج بعض الأسلحة الضرورية "بكميات كبيرة وفي وقت قصير جدا".

من جانبه قال الجنرال الفرنسي: "يجب على جيوش الدول الغربية، بما في ذلك فرنسا، إعادة النظر في سياستها فيما يتعلق بمخزونات الذخيرة. احتياطيات الذخيرة غير الكافية، هي خيار يمكننا النظر فيه إذا كنا نواجه حروبا من اختيارنا الذاتي. لكن في حال الحديث عن حرب يتم فرضها علينا، فهذا الطرح لا يعمل ولا يصلح".

ويرى الجنرال الفرنسي، أنه في حالة الحرب المفروضة من الطرف الآخر، هذا الخيار يصبح غير مضمون.

ووفقا له، يجب على المدى القصير الاستمرار في "ترشيد الدعم" لأوكرانيا بحيث "تلبي الإمدادات احتياجات" القوات الأوكرانية ويمكن استخدامها "في أسرع وقت ممكن".

المصدر: نوفوستي