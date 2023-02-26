آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /26.02.2023/
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.
دونيتسك: نسف سد أرتيوموفسك قد يتسبب بانتشار أوبئة في المدينة
زيلينسكي يكشف عن مشكلة صحية أصابته بعد بدء العملية العسكرية الروسية
بوشيلين: طريق واحد بقي أمام القوات الأوكرانية لمغادرة أرتيوموفسك
برلمانية ألمانية: الغرب يحاول إقناع العالم بروح روايات جورج أوريل بأن الدبابات سبيل للسلام!
صحفي فرنسي مقيم في موسكو يتحدث عن تداعيات عقوبات الغرب على المواطن الروسي
موسكو: العقوبات ضد وسائل الإعلام الروسية تنتهك حقوق الأوروبيين أنفسهم
ماسك يدلي بدلوه في الأزمة الأوكرانية ويستذكر أحداث الميدان في كييف
زيلينسكي يجهز قائمة طلبيات جديدة تضم أنواع الأسلحة التي تحتاجها بلاده
زيلينسكي يجهز قائمة طلبيات جديدة تضم أنواع الأسلحة التي تحتاجها بلاده
القوات الروسية تحرز تقدما مهما على محور مارينكا في دونيتسك (فيديو)
صحيفة أمريكية: نواب أوكرانيون بدأوا يستسلمون للأمر الواقع "الهزيمة"
ضابط أمريكي يكشف عن مصير الجيش الأوكراني في حال أوقف الناتو دعمه!