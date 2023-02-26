توقيف 21 شخصا خلال احتجاجات على الإصلاح القضائي في إسرائيل

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 21 شخصا خلال احتجاجات ضد الإصلاح القضائي، وأصيب عدد من ضباط الشرطة.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدر في الشرطة: "تم بشكل إجمالي توقيف 21 من المحتجين على طريق ايالون السريع بعد انتهاكهم للنظام العام".

وأشارت الصحيفة إلى أنه، تمت إعادة فتح جميع الطرق في تل أبيب، التي أغلقت لعدة ساعات خلال الاحتجاج الجماهيري ضد الإصلاح القضائي.

ووفقا لمصادر الشرطة، أصيب عدد من ضباط الشرطة بجروح طفيفة خلال اشتباكات مع المتظاهرين في تل أبيب بما في ذلك "اثنان تعرضا للعض من قبل مثيري الشغب".

ونقلت الصحيفة عن منظمي الاحتجاجات، أن حوالي 300 ألف شخص شاركوا في مظاهرات في عموم إسرائيل.

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ويحتج الإسرائيليون على خطط حكومة بلادهم اليمينية المتطرفة لإصلاح منظومة القضاء، وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون من شأنه أن يمكن المشرعين من إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.

المصدر: نوفوستي