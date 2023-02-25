على مدى 3 سنوات.. الشرطة الصينية تعتقل 90 ألف شخص بجرائم متعلقة بالحياة البرية

تعاملت الشرطة الصينية مع أكثر من 70 ألف قضية جنائية متعلقة بالحياة البرية خلال الفترة من عام 2020 إلى 2022، واعتقلت أكثر من 90 ألف مشبوه.

وقال ليوي وو تشين، رئيس مكتب التحقيق في جرائم الغذاء والدواء التابع لوزارة الأمن العام، إنه تم استرداد ما يقرب من 1.37 مليون حيوان بري و180 ألف كيلوغرام من منتجات الحياة البرية على مدى 3 سنوات.

وأضاف المسؤول أنه تم حل جميع القضايا الجنائية الكبرى البالغ عددها 150 قضية التي أشرفت عليها الوزارة خلال تلك الفترة.

وصرح بأن ذلك كان نتيجة لحملة مكافحة استمرت ثلاث سنوات في أنحاء البلاد أطلقتها الوزارة في عام 2020 لمكافحة الجرائم المتعلقة بالحياة البرية.

واستهدفت الحملة المناطق الرئيسية، بما في ذلك المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية والأماكن الرئيسية مثل حدائق الحيوان والسيرك وشركات الترويض والتكاثر.

واستعادت الحملة أكثر من 120 ألف حيوان بري تحت الحماية الوطنية الخاصة في البلاد، حسبما قال لي جيان تاو، نائب رئيس المكتب.

المصدر: "شينخوا"