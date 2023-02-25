هنغاريا تبرر سبب قبولها بالحزمة الأوروبية الـ10 من العقوبات ضد موسكو

أكد غيورغي غوياش، سكرتير رئيس الوزراء الهنغاري، أن العقوبات الأوروبية الأخيرة لم تشمل الطاقة النووية الروسية، وأن بلاده كانت سترفضها، نظرا لاعتمادها الكامل على المفاعلات الروسية.

وقال غوياش: "العقوبات ضد الطاقة النووية الروسية ليست مطروحة في الحزمة العاشرة بأي شكل من الأشكال، ولو كانت موجودة لاستخدمنا حق النقض ضدها".

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وصرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في وقت سابق بأن بلاده لن تسمح بفرض عقوبات أوروبية على الصناعة النووية الروسية.

وتمتلك هنغاريا محطة كهرذرية واحدة هي "باكش"، بنتها روسيا في عهد الاتحاد السوفيتي، وتضم 4 مفاعلات تولد نصف الكهرباء في هنغاريا.

وكشف وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، في وقت سابق أنه اتفق مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على تسريع بناء محطة "باكش-2" الكهرذرية في هنغاريا.

وتمت الإشارة إلى أن روسيا ستمنح هنغاريا قرضا بقيمة 10 مليارات يورو لمشروع "باكش-2"، على أن تكون الكلفة الإجمالية للمشروع 12.5 مليار يورو.

المصدر: نوفوستي