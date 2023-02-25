توقيف عمدة مدينة تركية دمرها الزلزال بالكامل تقريبا

أفادت صحيفة "Sozcu"، اليوم السبت، بأن قوات الأمن التركية أوقفت عمدة مدينة نورداغي أوكيش كافاك بمحافظة غازي عنتاب التركية، التي دمرها الزلزال بالكامل تقريبا.

وأوضحت الصحيفة أن الأمن التركي أوقف يوم الخميس في مرسين شخصا يدعى يونس كايا، وكان قد تولى مسؤولية العمل التعاقدي لبناء عشرات المنازل التي لم تصمد أمام الزلزال، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت أنه نفذ العديد من المشاريع بالشراكة مع شركة مملوكة لشقيق عمدة نورداغا.

وذكرت الصحيفة أن عملية الاستجواب قادت لتوقيف عمدة نورداغا أوكيش كافاك، لأخذ إفاداته.

يذكر أنه تم اعتقال 22 شخصا في غازي عنتاب على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالتورط في بناء مشاريع سكنية بشكل مخالف للمعايير الهندسية، وقد انهارت هذه المنازل جراء الزلازل، فيما صدرت أوامر باعتقال 80 شخصا آخر.

وبدأت يوم الجمعة، أعمال البناء في نورداجي، حيث تم وضع الأساسات لبناء 855 شقة سكنية.

وفي وقت سابق، قالت السلطات التركية المعنية إن مدينة نورداجي، التي تضررت بشدة جراء الزلازل في مقاطعة غازي عنتاب التركية، سيتم هدمها بالكامل وبناؤها من جديد.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية، كان عدد سكان المدينة 40 ألف شخص على الأقل.

المصدر: ريا نوفوستي