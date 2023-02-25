مستخدمو تويتر ينتقدون وزير الدفاع الأوكراني بسبب مقطع فيديو!

انتقد مستخدمو "تويتر" وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يخرج من دبابة "ليوبارد -2" ألمانية، ويسأل باللغة البولندية عن الطريق نحو موسكو.

فكتب أحد المعلقين قائلا: "أنا متأكد أنه سيتم إرسال ريزنيكوف إلى موسكو على متن طائرة، لمحاكمته على جرائم الحرب التي ارتكبها في أوكرانيا".

وأضاف آخر: "عزيزي ريزنيكوف، حتى تتمكن أوكرانيا من دخول موسكو، ستحتاج إلى تكاثف جهود جميع دول حلف الناتو بشكل جدي، ومن الواضح أنها لن تفعل ذلك".

وتساءل آخر قائلا: "هل ينفق دافعو الضرائب الأمريكيون أموالهم لسماع نكات من هذا القبل من أوكرانيا؟، وزير الدفاع يصور مقاطع فيديو ساخرة عوضا عن القتال، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يقيم جلسات تصوير احترافية في مكان آخر".

وعلق آخر قائلا: "هنالك احتمال كبير أن ريزنيكوف، لن يعود إلى أوكرانيا، بل سيهرب من الحدود إلى الغرب مباشرة، قبل أن يعزل من منصبه بتهم الفساد التي أدين بها!".

يشار إلى أن وزارة الدفاع البولندية أعلنت أمس الجمعة، عن وصول دبابات "ليوبارد – 2" الألمانية التي أرسلتها إلى أوكرانيا.

ومن جانبها، أعلنت ألمانيا نهاية يناير الماضي أنها ستمد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد -2"، وستسمح للدول التي تمتلكها في ترساناتها الخاصة، بإرسالها إلى كييف، عقب ضغوط كبيرة تعرض لها المستشار الألماني أولاف شولتس، من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو.

المصدر: نوفوستي