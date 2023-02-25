برلماني روسي مذكّرا زيلينسكي: لم ينجح أحد حتى الآن باقتحام القرم من البر

قال عضو مجلس الدوما الروسي يفغيني ريفينكو، معلقا على تصريح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسيكي بـ"استعادة القرم"، إنه لم يتمكن أي أحد حتى الآن من اقتحام شبه الجزيرة من البر.

وأضاف البرلماني الروسي: "فقط للعلم: لم يتمكن أي أحد من الاستيلاء على القرم من البر".

وأعرب البرلماني عن تأييده لاستخدام روسيا لأي أسلحة موجودة لديها، في حالة قيام أوكرانيا بمحاولة الاستيلاء على شبه الجزيرة.

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وقال: "ولكن إذا تطاول زيلينسكي مع ذلك على القرم، فلن أعارض شخصيا استخدام أي نوع من الأسلحة التي يمتلكها الجيش الروسي لحماية شبه الجزيرة".

ويشار إلى أن زيلينسكي، أعلن في مؤتمر صحفي يوم 24 فبراير أن أوكرانيا تقوم بخطوات عسكرية في إطار الاستعداد للاستيلاء على شبه جزيرة القرم. لكنه لم يقدم أي موعد زمني لتنفيذ هذا العمل.

المصدر: تاس