موقف لا يحسد عليه.. عضو في حزب روماني يظهر عاريا أمام زملائه (فيديو)

فاجأ عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروماني ألبرتو كاريان، زملاءه بعد ظهوره عاريا ومبللا أثناء اجتماع للحزب عقد عبر تطبيق "zoom" للاجتماعات عن بعد.

وعند الاتصال به للانضمام للاجتماع، ظهر كاريان أمام الكاميرا وهو يستحم عاريا ومبللا، ثم حاول إغلاق الكاميرا ولكن دون جدوى، فقد لاحظه جميع أعضاء المجلس الذين شرعوا في الضحك.

وعندما ظن كاريان بأنه أغلق كاميرته أخيرا، صاح أحد الحضور بكاريان لقطع الاتصال ليرد الأخير مضطربا: "لكن لا يمكنني إنهاء المكالمة، أعتذر بشدة، أنني أعاني من نزلة برد، ولا أعرف كيف أنهي المكالمة".

وظهر السيد كاريان لاحقا في البث المباشر للاجتماع، ولكن هذه المرة كان يرتدي ملابسه بالكامل.

وكتب كاريان على صفحته في موقع "فيسبوك" معلقا على الحادثة: "لسوء الحظ لا تزال التكنولوجيا تتحايل علينا، أعتذر عن الحادثة المؤسفة، أعتذر مرة أخرى للجميع".

المصدر: ديلي ميل