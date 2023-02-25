"سباحة لدعم أوكرانيا".. فعالية دبلوماسة غربية في لندن

أشارت قناة CBS التلفزيونية إلى أن مجموعة من الدبلوماسيين الغربيين، قامت بتنظيم "فعالية للعوم والسباحة" في بحيرة بحديقة هايد بارك بلندن، "دعما لأوكرانيا".

وأفادت القناة بأن المبادرة بتنظيم هذه الفعالية، جاءت من سفير إستونيا في لندن.

وبالإضافة إلى "دعم أوكرانيا، أراد السفير الإستوني كذلك بهذه الطريقة الاحتفال بعيد استقلال بلاده.

من جانبه، زعم السفير الأوكراني في بريطانيا فاديم بريستايكو، بأن الفعالية كانت بمثابة مفاجأة سارة بالنسبة له، ووصف هذا الدعم بالبادرة "غير العادية".

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وعلى الرغم من حضور السفير الأوكراني للفعالية، إلا أنه رفض المشاركة في السباحة.

المصدر: mk.ru