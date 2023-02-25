بايدن: لم نعثر على أي دليل يثبت تزويد الصين روسيا بالأسلحة

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن واشنطن لم تجد أي دليل على تزويد الصين روسيا بالأسلحة، متجاهلا أن الصين تستورد الكثير من الأسلحة الروسية، وروسيا المصدّر الثاني للسلاح عالميا.

وأكد البنتاغون في وقت سابق أن الجيش الأمريكي لم يسجل نقل أسلحة من الصين إلى روسيا، مشيرا إلى أن بكين لا تستبعد مثل هذا الخيار.

وزعم الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بأن "هناك مؤشرات على أن الصين تخطط لإرسال أسلحة إلى روسيا"، متجاهلا أن الصين تستورد الكثير من الأسلحة الروسية المتطورة، وروسيا المصدّر الثاني للسلاح عالميا.

المصدر: RT