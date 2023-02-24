إعلان التأهب الجوي في مناطق وسط وشرق أوكرانيا

أعلنت في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخاركوف وسط وشرق أوكرانيا حالة التأهب الجوي، حسب خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية للإنذار الجوي.

وأفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية قبل قليل بسماع دوي انفجارات في الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه الروسية الجديدة، ومقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

المصدر: RT